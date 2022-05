Rick Van Drongelen keert deze week terug naar KV Mechelen na het dodelijk ongeval van vorige week.

Vorige week woensdag geraakte Van Drongelen betrokken in een dodelijk ongeval toen hij op weg was naar de training van KV Mechelen. Hij botste frontaal met een tegenligger en kwam er wonderwel zonder zware kwetsuren vanaf. De verdediger verkeerde wel in schok en heeft twee gebroken vingers. Zijn tegenligger overleefde het ongeval niet. Volgens zijn Duitse moederclub trof de verdediger, die op uitleenbasis speelt bij KV Mechelen geen enkele schuld.

Na het ongeval verbleef Van Drongelen bij zijn ouders om tot rust te komen en de gebeurtenissen te verwerken. Hij kreeg van KV Mechelen ook zoveel tijd dat nodig is hiervoor. Deze week keert hij terug op het trainingsveld bij KV Mechelen. Het zal nog afwachten zijn of hij mentaal klaar is om nog in actie te komen.