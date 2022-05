Wie moet morgen de geschorste Nsoki vervangen? Hendry of tovert Schreuder iets anders uit zijn hoed?

Stanley Nsoki kreeg zondag tegen Union SG zijn derde gele kaart van de Play-Offs. Hierdoor mag de Fransman komende wedstrijd niet in actie komen. Wie moet Alfred Schreuder morgen in de basisploeg zetten?

Bij de start van de Play-Offs begon iedereen met een schone lei. In de reguliere competitie volgt een wedstrijd schorsing na een vijfde gele kaart. Omdat er in de Play-Offs slechts zes speeldagen op het programma staan, werd beslist om een schorsing speeldag te geven na de derde gele kaart.

Stanley Nsoki kreeg in de eerste drie wedstrijden van de eindronde telkens geel en is nu geschorst voor de volgende wedstrijd. Daarom moet Schreuder morgen tegen Union SG op zoek naar een vervanger achterin.

Opties

De coach van Club Brugge heeft verschillende opties voor de afwezige Nsoki. De logische vervanger zou Jack Hendry zijn, maar de Schot speelt sins de komst van Schreuder nauwelijks en verdween tegen Antwerp zelfs uit de wedstrijdselectie.

Op de eerste speeldag van de Champions Play-Off nam de jonge Abakar Sylla plaats op de bank in plaats van Hendry. Sylla is een 19-jarige Ivoriaan die in september 2021 SO Armée verwisselde voor een avontuur bij Club NXT.

Alternatieven

Of maakt één van de verdwenen spelers onder Schreuder zijn comeback in de selectie? De laatste wedstrijd van Federico Ricca dateert van 2 maart in de verloren wedstrijd tegen Gent (0-3). De Uruguayaan viel toen in voor Nsoki. Ook Matej Mitrovic kan achterin spelen, maar het is geleden van 2 februari, eveneens tegen Gent, dat de Kroaat nog in actie kwam voor Blauw en Zwart. De Nederlandse coach lijkt niet te rekenen op beide verdedigers.

Photonews

Een alternatief is zomeraanwinst Faitout Maouassa, maar de Fransman die voor vier miljoen naar België werd gehaald kwam slechts zeven keer in actie voor Club Brugge. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 19 november tegen KV Mechelen.

Verwacht wordt dat Jack Hendry morgen aan de aftrap verschijnt.