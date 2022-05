Einde contract bij Lierse Kempenzonen: Scott Bitsindou verlaat België voor een nieuw buitenlands avontuur

Scott Bitsindou is deze zomer contractloos en heeft transfervrij getekend voor Livingston in Schotland. De Congolees kwam dit seizoen 23 keer in actie in 1B.

Op 26-jarige leeftijd staat Scott Bitsindou op het punt een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. De door Anderlecht opgeleide middenvelder, die ook uitkwam voor Zürich United, Javor-Matis en Lommel, vertrekt bij Lierse omdat zijn contract op 30 juni afloopt. Scott Bitsindou heeft zich aangesloten bij Livingston, dat waarschijnlijk als zevende zal eindigen in de Schotse competitie. De Congolees kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Lommel. Dit seizoen speelde de middenvelder 23 wedstrijden voor Lierse Kempenzonen. Hij was ook goed voor één assit. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Livingston Football Club (@livingstonfootballclub)