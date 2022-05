Binnenlandse transfer op komst? KV Mechelen denkt aan Hollerbach (STVV) als opvolger van Vrancken

KV Mechelen is naarstig op zoek naar een opvolger voor Wouter Vrancken, die mogelijk naar Club Brugge verkast. Daarbij kwam het onder meer uit bij de 52-jarige Bernd Hollerbach (STVV).

KV Mechelen moet op zoek naar een nieuwe trainer, en zou die misschien wel in eigen land kunnen vinden. Zo zou Malinwa geïnteresseerd zijn in de diensten van Bernd Hollerbach. De Duitser had een uitstekend seizoen achter de rug met STVV, dat na een knappe eindspurt (23 op 27) nipt naast de Europe Play-Offs greep (evenveel punten als grote rivaal Racing Genk, maar een minder doelpuntensaldo).

Hollerbach, die nog een contract heeft van 1 seizoen bij De Kanaries, zou wel niet de enige zijn op de verlanglijst van KVM. Zo zou ook Jonas Ivens, ex-speler van de Mechelaars en op dit moment assistent bij Clement in Monaco, in beeld staan. De 37-jarige Belg heeft de nodige ervaring en kent het huis, hetgeen wel eens de doorslaggevende factor zou kunnen zijn. Verder zou Jonas De Roeck, die Westerlo na 5 seizoenen terug naar eerste bracht, een optie zijn. Carl Hoefkens, assistent-coach van Club, houdt voorlopig de boot af.