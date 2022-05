Nainggolan met het mes tussen de tanden voor komst Club Brugge: "Ik laat me niet belachelijk maken in mijn eigen stad"

Zondagmiddag komt Club Brugge op bezoek in het Bosuilstadion. Traditiegetrouw een erg beladen affiche, maar nu des te meer. Blauw-zwart kan in Deurne-Noord de titel veiligstellen, iets wat Nainggolan koste wat kost wil vermijden.

In HLN stelt Radja Nainggolan het heel duidelijk: "Ik zou me -als Antwerpenaar- schamen, mochten ze hier kampioen komen spelen. Ik wil me niet belachelijk laten maken in mijn stad. Verder hopen we dat AA Gent de Europe play-offs wint, want een extra match zou mentaal heel zwaar zijn. Een serieus jobke om ons voor op te laden."

Radja Nainggolan gaat volgend seizoen zijn tweede en laatste contractjaar in. Een heuse stoelendans is volgens Il Ninja niet nodig om van Antwerp een echte titelkandidaat te maken. "We moeten deze groep zoveel mogelijk bij elkaar houden. En daaraan kleine dingen bijwerken. We zitten nu vijf jaar in eerste klasse en vier keer haalden we play-off 1."

"Als we willen meestrijden voor de titel moeten we doorgaan op dit elan en 'de juiste toetsen aanraken'. Door een ploeg overhoop te gooien, word je geen kampioen. Kijk naar Club Brugge: waren zij de beste ploeg dit seizoen? Nee! Maar ze kochten wel Skov Olsen en Buchanan: zij hebben het verschil gemaakt", besluit Nainggolan.