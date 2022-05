Onuachu heeft verklaring voor minder seizoen van Genk: "Eens we het door hadden, was het te laat"

Paul Onuachu wil met een jaar vertraging deze zomer wel zijn transfer. De topschutter van Genk heeft ook een verklaring voor het mindere seizoen van zijn ploeg.

"Ik denk dat we met te veel zelfvertrouwen aan het seizoen zijn begonnen. Na onze sterke finish vorig jaar dachten we dat we zouden doorpakken", zegt hij in HLN. "Misschien hebben we daardoor in het begin niet hard genoeg gewerkt. We had it all. Oké, we hebben onze dosis pech gehad, maar dat hoort erbij. Wij hebben te lang geloofd dat het wel goed zou komen. We were too relaxed. Eens we ons dat realiseerden, was het te laat. Dat kwam hard aan.”

Al ging hij volgens vrouwlief Tracy wel heel goed om met de situatie en de kritiek. “Ik heb daar inderdaad geen last van. Ik zou niet eens weten of er kritiek op me is. Ik begrijp geen Nederlands, lees geen kranten, bekijk zelden voetbalwebsites en heb geen apps erover op m’n telefoon staan. Natuurlijk krijg ik via een medespelers weleens wat mee, maar dat heeft geen effect op me.”