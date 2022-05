Tuchel trots op zijn spelers en zag redenen waarom Liverpool en ook City er bovenuit staken: "Daar komt het gat vandaan"

Chelsea sluit het seizoen af zonder prijs. De Londenaren moesten in de FA Cup-finale de duimen leggen tegen Liverpool na strafschoppen. Thomas Tuchel zag daar echter redenen voor.

Tuchel kon zijn ploeg weinig verwijten, vond hij. "De eerste vijftien minuten hadden we het lastig, daarna speelden we uitstekend. Over 240 minuten hebben we 0-0 gespeeld tegen de gevaarlijkste ploeg in de wereld. We zijn bedroefd, maar tegelijkertijd trots. Ik was er tot de laatste minuut van overtuigd dat we zouden winnen, maar helaas kreeg ik geen gelijk. Dat is het leven van een topsporter", zei hij achteraf.

Hij zag ook het verschil met de topploegen dit seizoen. "We waren sterk in de Champions League en de bekertoernooien, maar Man City en Liverpool tonen dat je constant moet zijn. Zij bouwen al jaren aan een team, daar komt het gat vandaan. En de sancties maken het er niet makkelijker op."