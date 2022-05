Feyenoord verwacht kapers op de kust: "We weten stilaan wat we voor Dessers moeten betalen, maar..."

SC Feyenoord wil met KRC Genk rond de tafel om Cyriel Dessers definitief naar Rotterdam te halen. De Nederlanders vrezen echter dat het een pak lastiger zal worden dan verwacht.

SC Feyenoord heeft een aankoopoptie van vier miljoen euro. De financiële situatie van de Rotterdammers dwingt hen echter om rond de tafel te gaan zitten met KRC Genk. Al is dat niet het enige euvel.

“Het wordt min of meer duidelijk wat we zelf moeten betalen om Dessers in De Kuip te houden”, aldus Arne Slot (coach van Feyenoord, nvdr.) in de Nederlandse kranten. “Maar dat zal ook afhankelijk zijn van de speler. Het lijkt me logisch dat er veel andere club interesse zullen hebben.”