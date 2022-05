Kylian Mbappé klaar om nieuwe ploeg aan te kondigen

Waar speelt Kylian Mbappé volgend seizoen? Het is een vraag die veel voetballiefhebbers bezighoudt.

De speculaties over de toekomst van Kylian Mbappé blijven maar komen. Of hij bij Paris Saint-Germain blijft is nog altijd niet duidelijk.

De Spaanse sportkrant Marca is zeker van zijn stuk en kondigde al de transfer naar Real Madrid aan. De bekendmaking zal niet lang meer op zich laten wachten. Het akkoord werd volgens Marca vorige week gesloten.

Ook Mbappé wil snel duidelijkheid scheppen. “Mijn keuze is bijna gemaakt”, vertelde Mbappé. “Ik maak mijn beslissing bekend vooraleer we samenkomen met de nationale ploeg. Veel meer wil ik er niet over vertellen.”

Die samenkomst is voorzien op 28 mei. Frankrijk speelt in de Nations League op 3 juni tegen Denemarken, op 6 juni tegen Kroatië en op 10 juni tegen Oostenrijk.