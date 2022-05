Filip Joos begrijpt het niet: "Hij maakt een owngoal, niet simpel als voorzitter"

Voorzitter Bart Verhaeghe kwam na de titel van Club Brugge met enkele krasse uitspraken en sneren naar andere ploegen uit de Jupiler Pro League.

Het was ook voor Filip Joos toch wel opkijken van de woorden van Bart Verhaeghe. “Hij maakt een owngoal, wat niet simpel is voor een voorzitter”, klonk het in Extra Time.

Vooral de vraag waarom Verhaeghe dit doet blijft onbeantwoord. “Omdat hij jaloers is op Union? Als je op de tweede plaats eindigt, kan ik het nog begrijpen, maar als je wint? Neen, dan hoef je toch niet meer jaloers te zijn?”

“Neen, ik kan het niet begrijpen van Verhaeghe. Als zakenman moet hij toch ook weten dat Union met een van de laagste budgetten in onze competitie werkt. Verhaeghe moet zijn hoed afnemen voor Union.”

Vooral de uitspraken over dominant voetbal werden niet begrepen. “AA Gent, KV Mechelen en Racing Genk proberen het ook allemaal. We zitten al lang niet meer te kijken naar ploegen die muurtjes bouwen. Union is meer dan alleen een counterploeg.”