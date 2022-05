Krijgt Thibaut Courtois een nieuwe doublure bij Real Madrid?

Volgens Marca geeft de tweede doelman van Real Madrid er de voorkeur aan om volgend seizoen elders speelminuten op te doen. Die heeft immers ook wel door dat Thibaut Courtois de absolute nummer 1 is bij de Koninklijke.

Wat betekent dat Andriy Lunin wellicht op zijn minst tijdelijk andere oorden gaat opzoeken. De Oekraïner stond dit seizoen slechts vier keer onder de lat bij Real Madrid en ligt oner contract tot juni 2024. Hij zou dus nog eens uitgeleend kunnen worden. Eerder werd hij al uitgeleend aan Léganes, Valladolid en Oviedo.

Als vervanger voor de Oekraïner denkt Real Madrid volgens Marca aan David Ospina, de doelman van Napoli. De 33-jarige Colombiaan is in juni in principe een vrije speler. De bestuurders in Madrid geloven dat Ospina een goed duo kan vormen met Courtois.

Al samengewerkt met Ancelotti

Bovendien kent Ospina ook de trainer van Real Madrid, Carlo Ancelotti, goed. Beiden hebben immers al samengewerkt bij Napoli.