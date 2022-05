Brice Samba wint penaltyreeks dankzij flesje water

Nottingham Forest stond in de halve finales voor de promotie tegen Sheffield United. Er kwamen penalties aan te pas en daarin was doelman Brice Samba de held en dat dankzij een flesje water.

In de halve finales van de promotie naar de Premier League stonden Nottingham Forest en Sheffield United tegenover elkaar. De heenwedstrijd was geëindigd op 2-1 voor Nottingham. In de terugwedstrijd stond Sheffield na 90 mintuen in het voordeel met 1-2. Er kwamen verlengingen en uiteindelijk ook strafschoppen.

Tijdens die strafschoppen was Brice Samba, de keeper bij Nottingham, de held. Voor elke penalty ging hij wat drinken van zijn flesje water drinken. Nadien stopte hij de 1e, 2e en 5e penalty. Nottingham gaat door. Wat bleek achteraf: op het flesje van Samba stond elke keer opgeschreven wat hij moest doen bij elke penalty. Het werkte dus 3 keer.