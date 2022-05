Advocaat zegt dat Ajax een fout maakte met doorsturen van Marc Overmars

Royal Antwerp FC haalde de verguisde Marc Overmars binnen, al ging dat gepaard met heel wat kritiek.

Keje Molenaar, advocaat en voormalig profvoetballer, is van oordeel dat Marc Overmars een groot aandeel had in de titel van Ajax. Volgens hem had de Nederlandse kampioen anders moeten handelen in het dossier van grensoverschrijdend gedrag.

“Als ik in de rvc had gezeten, zou ik Overmars geschorst hebben”, zegt Molenaar bij Voetbal International. “Dan grondig uitzoeken wat er precies is gebeurd en daarna een beslissing nemen. Op zich begrijp ik wat de rvc heeft gedaan, kort nadat de ophef over The Voice of Holland was ontstaan. Maar misschien dat ze zich achteraf afvragen of ze niet te voorbarig zijn geweest.”

Zonder het dossier rond grensoverschrijdend gedrag had Antwerp nooit de kans gehad om Overmars binnen te halen, zo oordelen ze in Nederland.