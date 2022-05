Club-doelwit Vinicius Souza, Braziliaanse tank mét goede voetjes, die er 'met kop en schouders bovenuit steekt': "Persoonlijkheid en maturiteit, ondanks zijn jonge leeftijd"

In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau doet Vinicius Souza van zich speken. De Braziliaan waakt bij KV Mechelen over de balans, waardoor jongens als Cuypers, Storm en Mrabti zich kunnen uitleven in aanvallend opzicht.

De defensieve middenvelder van Mechelen schermt met de interesse van Club Brugge, al liggen volgens zijn entourage ook Nederlandse en Italiaanse clubs op de loer. Wie is Vinicius Souza, die Lommel voor 2,5 miljoen wegplukte bij Flamengo?

Glenn Neven (ex-ploegmaat bij Lommel): "Hij was anders"

Vinicius Souza (22) is eigendom van Lommel (lees: de City Football Group), dat hem dit seizoen bij Malinwa stalde. Het was een logische stap voor de stevige Braziliaan, die in de zomer van 2020 arriveerde in ons land. Bij Lommel, waar Vinicius Souza nog tot 2025 onder contract ligt, nam aanvoerder Glenn Neven ‘Vini’ meteen onder zijn vleugels. “Het was in de periode dat er heel wat Zuid-Amerikaanse talenten neerstreken bij ons”, vertelt Neven. “Al snel werd duidelijk dat Vini meer in zijn mars had dan andere jongens. Wat hem anders maakte dan de rest, was dat hij zich veel sneller kon aanpassen. Zo kon hij zich vrij snel verstaanbaar maken in het Engels. Daardoor groeide hij ook uit als de link tussen de Belgische en de Zuid-Amerikaanse jongens. Ondanks zijn jonge leeftijd schuwde hij die verantwoordelijkheid allerminst. Hij was toen al iemand met persoonlijkheid en maturiteit in zijn spel.”

“In zijn beginperiode lag hij enkele keren aan de basis van een dom tegendoelpunt, meestal omdat hij met te veel vertrouwen stond te voetballen. Dat maakte hij dan keer op keer goed met een dijk van een wedstrijd de week erna. Vini is een enorme atleet met goede voeten. Hij kan ook als centrale verdediger uit de voeten, maar daar komt hij minder tot zijn recht omdat hij daar te veel gebonden is aan zijn positie. Het was afwachten hoe het in 1A zou gaan doen, maar ik kan alleen maar concluderen dat hij die stap moeiteloos verteerd heeft. Ik ben benieuwd wat zijn volgende bestemming zal worden, maar City zal hem niet zomaar laten gaan. Daar zit een heel verdienmodel achter, hé.”

Steven Defour: “Vini steekt er met kop en schouders bovenuit”

In de podcast 90 minutes stak Steven Defour, assistent-coach bij KV Mechelen, de loftrompet over de Braziliaan. “Vini steekt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit. Hij breekt ongelooflijk veel aanvallen af. Daarnaast beginnen heel veel van onze aanvallen via zijn voet. Vini wordt een patat van een voetballer”, aldus Defour.

Bij Club Brugge zien ze in Vinicius Souza, het prototype van een moderne nummer zes, een prima optie om het centrale middenveld te komen versterken. Door het uitvallen van Mats Rits moet blauw-zwart het nog maanden zonder een certitude stellen, terwijl het maar de vraag is wat er de tijdens de mercato zal gebeuren met jongens als Ruud Vormer, Noah Mbamba en Eder Balanta. Een werkpuntje voor de begeerde Braziliaan: zijn statistieken. In 53 officiële wedstrijden in ons land bleef Vincius steken op een assist en twee doelpunten, een rake kopbal begin augustus tegen Eupen en een pegel tegen Cercle Brugge.