Discussie over erehaag van Anderlecht voor Club Brugge blijft: "Vernederend"

De supporters van Anderlecht zijn duidelijk. Er mag zondag geen erehaag gevormd worden voor Club Brugge.

Met een groot spandoek aan het oefencomplex in Neerpede maakten de supporters van Anderlecht eerder deze week duidelijk dat ze geen erehaag voor Club Brugge willen zondag.

“Anderlecht en Club Brugge, da's pure rivaliteit, hè”, zegt Nico Deraedt van Anderlecht-supportersclub Purple Poppies aan Het Nieuwsblad.

Volgens Deraedt zou Club Brugge dat ook niet doen voor Anderlecht. “Van mij mogen ze Club wel feliciteren en ik ben zeker dat dat ook zal gebeuren. Maar liefst ergens in de coulissen, mondeling voor de match of met kapitein Hendrik Van Crombrugge die een bloemetje meeheeft.”

Al zoiets publiek gebeurt, wordt dit pijnlijk voor de supporters. “Zo'n erehaag vind ik vernederend voor de spelers, en ze zou een doorn in het oog zijn van elke fan. Wij zitten al in de hoek waar de klappen vallen. Met de fans gaan we er echter van uit dat het zover niet zal komen.”