Michel Louwagie schept duidelijkheid over zijn toekomst: "Ik blijf nog zeker twee jaar bij AA Gent, maar misschien in een ander stramien"

AA Gent organiseerde vrijdagochtend een persconferentie waarin de contractverlenging van Hein Vanhaezebrouck de nodige duiding kreeg. De coach van de Buffalo's blijft nog twee jaar aan het roer.

In de marge van de contractverlenging van Hein Vanhaezebrouck nam ook CEO Michel Louwagie het woord. De directeur van AA Gent schonk ook klare wijn over zijn eigen toekomst, waarover heel wat onduidelijkheid bestond.

"We zijn enorm blij met deze contractverlenging. Hein heeft gisteren nogmaals een heel duidelijke analyse gegeven van onze sterke en zwakke punten. Voor mij is dit het derde beste resultaat sinds ik bij AA Gent belandde. Alleen de seizoenen met de titel en de overwintering in de Champions League staan hier nog boven. Ik vind overigens dat onze schitterende reeks wat onderbelicht werd in de media. Er was dan ook geen enkele reden om niet langer met elkaar door te gaan, want er zit nog rek op deze samenwerking."

"Verder wil ik vandaag ook benadrukken dat ook ik de komende twee jaar nog bij AA Gent zal bliiven. We willen als club blijven vooruitgaan, en ik ga het schip niet verlaten. Dat wil niet zeggen dat ik op dezelfde manier te werk zal gaan als tien jaar geleden. Er zijn jongeren die een aantal zaken hebben overgenomen. Ik zal zeker nog te zien zijn op de club, maar misschien niet in hetzelfde stramien. Ik blijf aan boord, maar zal op een andere manier gaan functioneren."