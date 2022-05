Hoe Simon Mignolet na een moeizame aanloop toch kampioenenmaker werd: "Winterbreak kwam op het gepaste moment"

Drie op een rij voor Club Brugge. Het aandeel van Simon Mignolet, die weergaloos was in de play-offs, kan nauwelijks onderschat worden. De nuchtere Limburger doet in HBVL zijn relaas van een voor hem moeizaam seizoen, dat weliswaar een happy end kreeg.

"Ik liep op het EK een best zware knieblessure op, maar het ging verrassend goed in het begin van het seizoen. Ik hield de ploeg recht tegen Union en Antwerp, maar toen kwam het midweekvoetbal eraan met de Champions League. Hierdoor was de herstelperiode te kort om fit te geraken voor de volgende wedstrijd. Gevolg: een eerste fout, een tweede, een derde", aldus Simon Mignolet.

"Zoiets begint in je hoofd te malen. Ik stuurde constant bij, het was meer een mentaal dan een fysiek probleem na een tijd. Ik moest rust inlassen, dus ik paste voor de Rode Duivels en ook de winterbreak kwam op het ideale moment. Sindsdien heb ik mijn oude niveau teruggevonden."

Vooral in de play-offs toonde Mignolet zijn klasse. De ervaren Limburger toonde waarom Club Brugge zoveel geld betaalde voor hem. "Wij houden in alle omstandigheden ons hoofd koel. Mijn mentale sterkte is mijn geheim. Onlangs waren we naar de FA Cup Final aan het kijken. Charles De Ketelaere vroeg me of ik die ooit gespeeld had. Ik zei hem dat ik in alle competities waaraan ik heb deelgenomen, de finale bereikt heb. Champions League, Europa League, FA Cup, Belgische beker. Alleen de WK-finale ontbreekt. Charles kon dat niet geloven."