Twee clubs uit de Premier League dingen naar de hand van Jonathan David (ex-AA Gent)

In de zomer van 2020 vertrok Canadees international Jonathan David van AA Gent naar het Franse Lille OSC. Zijn goed prestaties daar hebben clubs in de Premier League warm gemaakt voor de aanvaller.

Dit seizoen was Jonathan David goed voor 15 doelpunten in 38 wedstrijden voor Lille OSC. Bij de Canadese nationale ploeg verloopt het ook heel vlot voor de aanvaller. Daar kon hij al 20 maal scoren in 30 wedstrijden en met Canada zal hij op het WK spelen tegen de Rode Duivels.

Zijn goede prestaties in Frankrijk hebben de aandacht getrokken van een paar clubs in de Premier League. Volgens The Mirror wou Arsenal David al binnenlijven met de winterstop, maar koos om nog even te wachten. Volgens de Engelse krant is nu Manchester United ook geïnteresseerd in de aanvaller. Zij zouden zo snel mogelijk een bod willen doen om de aanvaller binnen te halen.

Lille OSC kende een teleurstellend seizoen en eindigde in de middenmoot. De mogelijkheid om zowel in de Premier League aan de slag te gaan als Europees voetbal te spelen kan David wel eens overhalen om de stap te zetten.