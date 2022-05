Anderlecht toont interesse in Zwitserse spits, maar waarschijnlijk ook weer te duur

De Belgische clubs zijn druk bezig op de transfermarkt en hebben nu ook de Zwitserse competitie ontdekt.

Anderlecht wil volgens Tutttomercatoweb een nieuwe spits uit de Zwitserse competitie halen, ter vervanging van Kouamé en Zirkzee wiens huurovereenkomsten aflopen. Het gaat volgens de Italiaanse website over Wilfried Gnonto, de spits van FC Zürich uit Zwitserland die dit seizoen 10 goals scoorde in 36 matchen.

De interesse van Anderlecht voor Gnonto is niet nieuw. Mogelijk gaat de prijs omhoog nu Gnonto door de Italiaanse bondscoach opgeroepen is voor de Nations League. Op dit moment zou de prijs om en bij de zes miljoen euro bedragen. En dat is naar wat we horen veel te veel voor Anderlecht op dit moment. De portefeuille voor deze zomer zou wederom niet al te dik zijn.