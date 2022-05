Erik ten Hag laat zich omringen door oude bekende bij Manchester United

Erik ten Hag wil niets aan het toeval overlaten bij Manchester United. Zo neemt hij twee assistenten mee die hij zeer goed kent. Eén van Ajax en de andere is zelfs een echte legende in het Engelse voetbal en kind aan huis bij Manchester United.

Erik ten Hag wil zich goed laten omringen bij Manchester United en hiervoor kiest hij voor twee assistenten die hij heel goed kent en vertrouwt. De eerste is Van der Gaag, ex-prof bij onder andere Motherwell, en actief geweest bij Jong Ajax en sinds dit seizoen maakt hij deel uit van de technische staf van het eerste elftal van Ajax.

De tweede assistent is niemand minder dan Steve McClaren. Ten Hag was zijn assistent bij FC Twente toen ze samen de titel grepen in de Eredivisie. McClaren kent Manchester United ook goed want jarenlang was hij assistent onder Alex Ferguson. McClaren heeft niets dan lovende woorden voor de nieuwe trainer van Manchester United: "Ik dacht dat ik hard werkte, tot ik Erik ontmoette. Hij heeft niet alleen oog voor detail en organisatie, maar ook een duidelijke filosofie over hoe hij wil voetballen en de omgeving die hij wil creëren."