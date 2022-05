Dit zijn de twee opties die Ruud Vormer in de schuif heeft liggen

Ruud Vormer twijfelt over zijn toekomst. De aanvoerder van Club Brugge speelt niet langer eerste viool bij de landskampioen. Eén Belgische club is (nog steeds) concreet.

Zulte Waregem hoopt nog steeds om Ruud Vormer naar de Gaverbeek te halen. Mbaye Leye staat volgend seizoen aan het roer bij Essevee, maar ook hij ziet in de Nederlander dé pion om het middenveld - én de ploeg - aan te sturen.

Enig probleem: zo’n transfer zou dan wel op huurbasis zijn. En de vraag is of Club Brugge Vormer - een doorverkoopwaarde zit er niet meteen in - wil verhuren. De speler zelf twijfelt nog. Opnieuw basisspeler worden of als gewaardeerde kracht op zoek gaan een volgende blauw-zwarte titel.