Dender kampioen in 1ste Nationale en zo is 1B compleet

Dender heeft zich tot kampioen gekroond in 1ste Nationale en mag zich zo opmaken voor 1B volgend seizoen.

Dender eindigde 4de in de reguliere competitie, maar het definitieve ticket voor 1B zou bepaald worden in de play-offs. Daar presteerde Dender zeer sterk en had het ook een helpende hand aan een administratieve fout van Club Luik. De Luikenaars hadden namelijk één jeugdspeler te weinig opgesteld in hun onderling duel in de reguliere competitie. Hierdoor werd de winst van Club Luik omgezet naar een 0-5 forfait nederlaag.

Dankzij deze drie punten sprong Dender naar de leidersplaats en had het genoeg aan een overwinning tegen Dessel om zeker te zijn van 1B. Dender won met 1-0 en mag zich zo opmaken voor 1B.

Met Dender erbij is de reeksindeling nu compleet. RWDM, KMSK Deinze, Waasland-Beveren, Lommel SK, Lierse-Kempenzonen, Excelsior Virton, Beerschot en Dender. Tot slot komen er nog de belofteploegen bij van Racing Genk, Standard Luik, Club Brugge en Anderlecht.