Ontknoping nadert: Kompany en Anderlecht gaan uit elkaar, Burnley wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe bestemming

Vincent Kompany zal volgend seizoen niet langer de trainer van RSC Anderlecht zijn, daar lijkt het nu wel heel sterk op. De gesprekken met Burnley zouden intussen in de afrondende fase zitten. Vandaag zou er nog officiële bevestiging komen.

Volgens het betrouwbare Athletic was Kompany vandaag aan het onderhandelen met Burnley. Intussen zouden die gesprekken zelfs zo goed als afgerond zijn, volgens de informatie die ons daarnet bereikte. Er ligt een meerjarig contract klaar voor de 36-jarige Kompany. Hij moet Burnley - dat vorige week degradeerde - weer naar de Premier League brengen.

Zijn vertrek zal alvast voor heel wat commotie zorgen bij de supporters. De visie van bestuur en coach bij Anderlecht lagen de laatste tijd vrij ver uit elkaar. De top bij Anderlecht vond dat er meer kon gedaan worden met de huidige kern, terwijl Kompany elke week de financiële realiteit benadrukte. Daar lijkt de relatie dus op te stranden.

Voor Anderlecht is het wel een probleem, want nu moeten ze in korte tijd een nieuwe coach vinden die dezelfde visie met de jeugd deelt. Een profiel dat niet zo makkelijk te vinden is.