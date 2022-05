Mourinho praat meteen na finale over zijn toekomst bij AS Roma

AS Roma schreef woensdagavond geschiedenis door de eerste finale van de Conference League te winnen.

Via de zesde plaats in de Serie A was AS Roma voor volgend seizoen al zeker van een plaatsje in de Europa League, waardoor de druk voor de finale kleiner was.

“De belangrijkste job voor mijn spelers zat er al op en konden ze hier geschiedenis schrijven”, zei Mourinho achteraf. “Deze zege komt in de clubannalen, maar maakt ook deel uit van mijn geschiedenis. Het is één ding om te winnen met een team dat gebouwd is om te winnen, het is nog iets anders om te winnen met clubs als Porto, Inter, Roma... Dat doet me toch wel speciaal voelen.”

Mourinho liet zich meteen ook uit over zijn toekomst bij AS Roma. “Ik ben nu elf maanden bij deze club. Inmiddels begrijp ik wat AS Roma voor de supporters betekent. Ze hebben heel lang op een zege als vanavond moeten wachten. Ik zit hier ook volgend seizoen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar eerst ga ik even ergens op een strand uitrusten en nadenken over wat we allemaal hebben bereikt.”