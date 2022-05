📷 Club-target neemt afscheid van Barcelona, weldra in Jan Breydel te bewonderen?

Officieel is het nog niet, maar het heeft er alle schijn van dat Ferran Jutgla weldra de kleuren van Club Brugge zal verdedigen. De speler van het tweede elftal van Barcelona nam op Twitter afscheid van de fans.

"Ik wil de voltallige Barça-familie ontzettend hard bedanken voor de kans die ze me gegeven hebben om hier te groeien als voetballer. Dankzij jullie heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken", klinkt het onder meer.

Club Brugge ligt in pole position om de 22-jarige spits over te nemen van de Catalanen. Voor Barcelona B was Jutgla afgelopen seizoen goed voor 19 doelpunten en 6 assists. Daarnaast kwam Jutgla acht keer uit voor de hoofdmacht van Barcelona. Het hoogtepunt was ongetwijfeld zijn doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Elche, in december 2021 (3-2 winst).