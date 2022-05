Kevin De Bruyne haalt nog eens uit over Nations League: "Er verandert toch niets"

Geen finale van de Champions League kijken voor De Bruyne, want zijn verlof zit er bijna op.

Kevin De Bruyne zal vanavond niet naar de Champions League-finale kijken. Hij brengt de laatste dagjes van zijn vakantie door met de familie. “Morgen heb ik nog één dag rust. Maandag komen we samen met de Duivels”, zegt De Bruyne aan Het Laatste Nieuws.

Over de Nations League blijft hij ontzettend boos. “Twee weken is te lang. Maar goed, als speler kunnen we daar weinig aan veranderen. Ik kijk er niet bepaald naar uit. Die Nations League is in mijn ogen onbelangrijk.”

Het belang is niet groot voor De Bruyne. “Het blijven een soort oefenmatchen, net nadat iedereen een zwaar seizoen heeft gespeeld. Maar goed, we kunnen wel zeggen dat we meer rust willen. Er verandert toch niks. Eens op het veld zullen we doen wat we moeten doen.”