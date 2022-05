Anderlecht mag enkele miljoenen bijschrijven: Parma haalt verdediger definitief naar Italië

Het was Kyle J. Krause, de eigenaar van Parma, die via Twitter liet weten dat Parma de aankoopoptie van drie miljoen euro in het contract van Cobbaut gelicht heeft. "Elias is een mooi persoon die ons team bij de hand nam afgelopen seizoen. Ook volgend seizoen zal hij een belangrijke rol spelen in dit elftal. Welkom", klinkt het.

Elias Cobbaut (24) ontpopte zich bij Parma tot vaste waarde in het hart van de defensie. Parma, waar Cobbaut ploegmaat is van ene Gianluigi Buffon, finishte op een ietwat teleurstellende twaalfde plaats in de Italiaanse tweede klasse.

Cobbaut maakte in 2018 de overstap van KV Mechelen naar Anderlecht. Paars-wit betaalde toen drie miljoen, exact het bedrag dat Anderlecht nu recupereert.

I am proud to announce @eliascobbaut as a permanent player for @1913parmacalcio We exercised our option to purchase him today. Elias is a great person who lead our team in minutes played last season. He is an important part of our nucleus for next season.

Benvenuto Elias

💛💙