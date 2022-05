La Dernière Heure hard voor Kompany: "Als hij niet Vincent Kompany had geheten, was hem al veel eerder gevraagd om zijn locker bij Anderlecht leeg te maken"

Het vertrek van Vincent Kompany bij Anderlecht zindert nog steeds na. Ook bij het Waalse La Dernière Heure, dat bijzonder hard is voor de ex-coach van Anderlecht.

"Laten we het maar meteen zeggen zoals het is: als hij niet Vincent Kompany had geheten, was hem al veel eerder gevraagd om zijn locker bij Anderlecht leeg te maken", valt de Waalse krant met de deur in huis. "De Prins, die geliefd was bij het publiek, had bijzonder veel krediet. Maar na de komst van de pragmatische Wouter Vandenhaute als voorzitter, was dat krediet niet langer ongelimiteerd."

Vincent Kompany stond in totaal 2 jaar aan het roer van de Brusselse club, maar kon daarin geen prijs veroveren. "Consistentie en efficiëntie zijn er nooit geweest in de twee jaar dat hij coach was. De middelmatige resultaten van de ploeg werden verbloemd door twee kwalificaties in de Champions play-offs, waar de Brusselse ploeg nooit schitterde. De nederlaag in de bekerfinale tegen Gent zal ongetwijfeld het einde van zijn Anderlecht-avontuur geweest zijn."