📷 FIFA kondigt team van het seizoen aan van de Pro League: Deniz Undav is de beste speler, geen plaats voor Simon Mignolet

Zoals elk jaar aan het einde van het seizoen publiceert de videogame FIFA zijn "team van het seizoen" voor de grote Europese kampioenschappen. De elf beste spelers van de Jupiler Pro League zijn bekend gemaakt.

Elf spelers waaronder twee van de Union (Undav en Burgess) en twee van Club Brugge (Vanaken en De Ketelaere). De rest van het team bestaat uit: Sergio Gomez, Butez, Mercier, Vinicius Souza, Selemani, Munoz en Ito.

What a campaign! ⚡️🇧🇪



Meet the #FIFA22 @ProLeagueBE Team of the Season 🔵



Available now in #FUT.#TOTS pic.twitter.com/0ust2TO21u