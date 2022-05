Alfred Schreuder mag Thibaut Courtois dankbaar zijn

Thibaut Courtois speelde afgelopen zaterdag een fabuleuze wedstrijd voor Real Madrid. Mede dankzij hem won Real Madrid de Champions League. Kersvers trainer van Ajax, Alfred Schreuder, mag de doelman dankbaar zijn.

Een goede start voor Alfred Schreuder bij Ajax, die de overstap maakte van kampioen Club Brugge. Want namelijk dankzij de winst van Real Madrid in de Champions League finale tegen Liverpool krijgt Ajax een plaats in pot 1 voor de loting van de groepsronde. Op papier zouden ze dus uitkomen tegen drie minder sterke tegenstanders.

Ajax en Alfred Schreuder mogen dus een bedankje sturen naar Thibaut Courtois. Mede dankzij zijn vele fantastische reddingen won Real Madrid namelijk de Champions League.