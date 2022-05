Lukaku en Inter lijken eruit te komen: "Planning opgesteld" en "Salaris vormt geen probleem"

De kans is nu wel heel groot dat Romelu Lukaku volgend seizoen opnieuw bij Inter Milaan zal spelen.

Gisteren werd gewag gemaakt van een gesprek tussen Lukaku's adviseur Sebastien Ledure en Inter zelf. In de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport staat te lezen dat het onderhoude heeft plaatsgevonden en er enkele stevige stappen gezet zijn.

Het is de tweede keer dat Ledure onderhandelt met Inter. Nu ja, onderhandelen. Het is voorlopig nog vooral aanvoelen of het water niet te diep is. Toch zijn er al enkele dingen duidelijk. Zo zal het salaris van Lukaku geen probleem vormen. De Rode Duivel zal bij Inter minder verdienen dan in Chelsea momenteel maar blijft op hetzelfde salaris als vorig seizoen in Italië.

Er is ook een planning vooropgesteld want door financiële verplichtingen zou de deal voor 30 juni rond moeten zijn. Daarom zal Ledure binnen de 15 dagen een onderhoud hebben met het nieuwe Chelsea-management om ook bij de Londense club de haalbaarheid van het project te polsen.

Het zou gaan om een leenbeurt van één seizoen met een aankoopoptie van 115 miljoen euro.