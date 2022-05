Nederlandse legende van onder meer Liverpool gaat eerste trainersuitdaging aan in Nederlandse tweede klasse

Officieel is het nog niet maar verschillende bronnen binnen de club bevestigen het al wel: Dirk Kuyt zal de nieuwe trainer worden van ADO Den Haag.

Kuyt kennen we natuurlijk nog als voetballer bij Liverpool en Feyenoord. Hij verdedigde meer dan 200 wedstrijden lang The Reds in de Premier League en was er een van de meest polyvalente spelers. De Nederlandse ex-international begon en eindigde zijn profcarrière bij Feyenoord. In 2017 verbaasden Kuyt en Feyenoord heel Nederland door de Eredivisie te winnen.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan werd Kuyt trainer van de U19 van Feyenoord maar langer dan een seizoen duurde dat niet. Nu heeft ADO Den Haag hem de kans gegeven om het ook eens bij de grote jongens te proberen.

ADO leek vorig weekend lange tijd op weg om promotie naar de Eredivisie af te dwingen maar gaf een 3-0 voorsprong tegen Excelsior nog uit handen in een dol kwartier. Uiteindelijk werd er na strafschoppen verloren en moet ADO nog minstens een jaartje in de Nederlandse tweede klasse blijven. Na het mislopen van de promotie werd coach Giovanni Franken ontslagen. Kuyt is nu de 6e trainer sinds eind 2019 die ADO naar de Eredivisie moet loodsen.