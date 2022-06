777 Partners doorbreekt stilte richting fans: "Meer aankondigingen volgen"

De afgelopen weken was het angstvallig stil bij Standard. Een statement van Josh Wander, Managing Partner van 777 Partners, doorbreekt dat wat.

De fans hoopten dat Standard al een nieuwe trainer zou hebben en ook de eerste namen van nieuwe aanwinsten zouden vallen. Maar voorlopig blijft het muisstil.

Met een statement op de website van de club hoopt 777 Partners wat rust te brengen. “In naam van 777 Partners wil ik jullie bedanken voor het geduld tijdens deze eerste weken sinds onze overname van Standard”, klinkt het.

“We zijn erg blij en trots om de nieuwe eigenaars te worden van deze historische en prestigieuze club. Ik ben me bewust van de grote verantwoordelijkheid die met deze eer gepaard gaat en ik ben echt enthousiast wat betreft de uitdaging die voor ons ligt.”

“Het is om die reden dat we de afgelopen weken bewust hebben gekozen voor een doordachte aanpak van ons werk. Dit door te huidige werking door te lichten en onze visie m.b.t. de toekomstvisie van de club stap voor stap aan te brengen.”

“Onze doelstelling is om Standard de Liège naar een hoger niveau te tillen, zowel op als naast het veld. Dit houdt in dat we een structuur willen opzetten waarmee we een solide basis kunnen leggen voor blijvend succes. We beseffen dat het geduld zal vergen om deze doelen te bereiken. We weten dat het tijd zal kosten om samen aan dit succes te bouwen, maar de Raad van Bestuur en mezelf zijn met volle overtuiging in dit langetermijnproject gestapt.”

“Zoals jullie waarschijnlijk hebben opgevangen, hebben we deze week Don Dransfield aangesteld als CEO van de Football Group. Hij heeft als missie om een ambitieus voetbalproject te ontwikkelen met een netwerk van clubs over de hele wereld. In dit opzicht zal Standard kunnen profiteren van extra ondersteuning, met onder meer een grote database van statistieken, analyses en een verbeterde technologie om prestaties op te volgen. Dit zal de club helpen om zijn doelen te bereiken.”

“We begrijpen ook dat het essentieel is om de geschiedenis, tradities en cultuur te behouden die het DNA van de club zijn. We zijn ons in het bijzonder bewust van het belang van het in stand houden van de kwalitatieve jeugdopleiding en de aanvallende voetbalstijl waar Standard de Liège bekend om staat. De mensen die we naar de club halen, zullen altijd in lijn zijn met deze filosofie. Sommigen van hen zullen mensen zijn met wereldwijde expertise, te beginnen met onze nieuwe sportief directeur, Fergal Harkin. Anderen, meer lokaal, zullen daar de komende maanden bijkomen.”

“Er zullen de komende dagen, weken en maanden nog meer aankondigingen volgen, waarbij onze absolute prioriteit de benoeming van een hoofdcoach voor het eerste elftal is. We kijken ernaar uit om dit binnenkort met jullie te delen. In tussentijd kan ik beloven dat de Raad van Bestuur en het managementteam zich altijd standvastig zullen inzetten voor jullie, de supporters van de club.”

Of dit hetgeen is dat de fans van de Rouches wilden horen is maar zeer de vraag. Nog maar eens zal de tijd dat moeten uitwijzen.