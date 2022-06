Pro League-CEO zet lichtjes druk: "Komt er geen vergelijk tussen de clubs, dan gaan we na dit seizoen naar 16"

Het zal een debat tussen de clubs worden, nog geen stemming. De CEO van de Pro League wil wel dat het vooruit gaat en dat een oplossing deze maand in zicht komt.

"Met ons globaal pakket (met o.a. afschaffen van meervoudig stemrecht en 20 miljoen euro meer tv-geld voor 1B, red.) hebben we de richting bepaald", legt Lorin Parys uit in aanloop naar de Algemene Vergadering van de Pro League. "We kunnen nog altijd via verschillende wegen en op verschillende snelheden ons doel bereiken."

Huidig format

Er kan dus nog veel uit de onderhandelingen komen. Ook een jaar langer doorgaan met het huidige format, om zo tijd te winnen, is mogelijk. Al moet daarover dan wel voor het einde van de maand beslist worden, schetst Parys het tijdsframe.

Al wil hij het nu ook weer geen ultimatum noemen. "Ik ben niet zo’n CEO. De clubs moeten beslissen. Komt er geen vergelijk tussen hen, dan gaan we na dit seizoen naar 16", waarschuwt Parys.