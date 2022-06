Romelu Lukaku heeft beslissing over toekomst genomen, Inter hoopt huurbeurt te kunnen forceren

Het Engelse Sky Sports kwam vanmorgen met het nieuws naar buiten dat Romelu Lukaku zijn beslissing heeft genomen: een terugkeer naar Inter Milaan.

De transfer van Lukaku is echter een delicate zaak. Inter heeft simpelweg het geld niet om de spits permanent over te nemen, en zal dus op de medewerking van Chelsea moeten rekenen om Lukaku op huurbasis van de Londenaars over te nemen.

De Belgische spits begon veelbelovend aan zijn hernieuwde avontuur bij Chelsea dit seizoen met 4 doelpunten in 4 wedstrijden, maar deemsterde daarna helemaal weg. Nu Chelsea-coach Thomas Tuchel voor Kai Havertz gekozen heeft als eerste optie vooraan, lijkt er geen toekomst meer voor Lukaku in Londen.

BREAKING šŸšØ: Romelu Lukaku wants to return in Inter Milan, if Chelsea can agree a deal with the Italian club.



It is understood Inter Milan cannot afford to sign the striker on a permanent deal. pic.twitter.com/3i4uVF5Zek