De jeugdopleiding van Westerlo zal volgend seizoen ook op het hoogste niveau aanwezig zijn

Westerlo werd kampioen in 1B en mag volgend seizoen uitkomen in de Jupiler Pro League. Voor de jeugdwerking van Westerlo was er ook goed nieuws te rapen want zij mogen ook uitkomen op het hoogste niveau.

Om je eigen jeugdtalenten zo goed mogelijk te ontwikkelen kunnen ze het beste tegen de sterkste tegenstanders spelen. Zo zal dit ook zo zijn voor de jeugd van Westerlo vanaf volgend seizoen. De jeugdwerking heeft namelijk het Elite-1 label gekregen waardoor ze volgend seizoen uitkomen tegen clubs zoals Antwerp, Anderlecht, Club Brugge, Standard, Racing Genk,... “Als één van kleinste gemeentes is dit een enorm sterke prestatie”, zegt AVJO Kurt Van Diest op de website van Westerlo. “KVC Westerlo wil de gehele jeugdwerking bedanken voor het harde werk dat afgelopen seizoen geleverd werd."