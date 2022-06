De voorzitter van Bayern München haalt hard uit naar Robert Lewandowski: "Het is geen eenrichtingsweg als het gaat om waardering"

Herbert Hainer is niet te spreken over de wijze waarop Robert Lewandowski naar buiten is gekomen met zijn wens om te vertrekken.

Lewandowski heeft in München nog een contract tot medio 2023, maar wil deze zomer vertrekken. Die wens heeft de spits duidelijk uitgesproken. Tegenover BILD heeft Hainer de belangen van de club duidelijk verdedigd in de discussie over de toekomst van de spits.

"We hebben altijd duidelijk gemaakt dat Lewandowski nog een contract tot 30 juni 2023 heeft en een contract is een contract. Waar gaat het heen als een speler zomaar zijn contract kan beëindigen en een club hem wel tot de laatste dag moet betalen? Dat is niet eerlijk, zo kan het niet gaan", aldus de voorzitter.

"Ik ben verrast dat Robert ervoor heeft gekozen om zo openlijk te communiceren. Ik had dat in zijn plaats niet gedaan. Hij weet volgens mij erg goed waar hij bij Bayern aan toe is. Dit is een club die erg goed met spelers omgaat, zodat ze zo goed mogelijk kunnen presteren op het veld. Maar het is geen eenrichtingsweg als het gaat om waardering", sloot Hainer af.