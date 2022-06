Lewandowski herhaalt nog eens zijn wens om te vertrekken: "Waar is loyaliteit en respect bij Bayern gebleven?"

Lewandowski en Bayern München, ze waren jarenlang een van de mooiste huwelijken in het Europese voetbal. Maar het heeft er alle schijn naar dat de relatie uit zal draaien op een vechtscheiding.

De Pool heeft nog een contract van één seizoen bij de Dutise Rekordmeister maar is niet van plan om dat contract uit te doen. Dat vertelde hij afgelopen week nog een keertje aan een Poolse podcast. "Er is een vuur in me uitgedoofd. Ik wil vertrekken en meer emoties ervaren in mijn leven", klinkt het.

"Welke speler zou geïnteresseerd zijn om naar Bayern te komen als hij weet dat hij de club niet meer zou mogen verlaten? Waar is de loyaliteit en het respect gebleven? Ze mochten altijd beroep op me doen, zelfs wanneer ik licht geblesseerd was", aldus Lewandowski.

Het lijkt ook vast te staan dat de Poolse aanvaller naar Barcelona zal trekken. "Ik heb geen andere aanbiedingen overwogen. Ondertussen ben ik al begonnen met Spaans praten en heb ik een huis in Spanje." Done deal?