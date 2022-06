PSV-sensatie Bakayoko overtuigt niet bij Jonge Duivels van Jacky Mathijsen: "Vandaag heeft mij getoond dat de weg voor de nieuwkomers nog lang is"

Johan Bakayoko kwam afgelopen seizoen in de spotlights door zijn sterk seizoen bij Jong PSV en werd zelfs uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de Jonge Duivels moet hij zich nog bewijzen.

Gisteren maakte Johan Bakayoko zijn debuut voor Jong België in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. Bondscoach Jacky Mathijssen zag dat de PSV-revelatie niet zijn allerbeste wedstrijd speelde. "Hij begon met veel drive aan de wedstrijd, maar had het moeilijk met het hoge tempo", vertelt de bondscoach bij Het Nieuwsblad.

"Vandaag heeft mij getoond dat de weg voor de nieuwkomers nog lang is. Voor alle duidelijkheid: hun talent stellen we niet in vraag. Maar vandaag hebben ze kennisgemaakt met het grotemensenvoetbal. Dat doet soms iets meer pijn dan tegen andere negentienjarigen spelen. Zeker als je tegen Schotland speelt. Da's al helemaal geen cadeau", concludeert de bondscoach. De Jonge Duivels zijn al geplaatst voor het EK en dat ze gisteren niet verder dan een gelijkspel geraakten tegen Schotland was dus ook geen ramp.