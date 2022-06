JPL-revelatie staat in belangstelling van Belgische topclubs, vele kapers op de kust

In Duitsland is hij momenteel talk of the town, want er zijn heel veel gegadigden voor een speler. Of zal hij gewoon bij zijn club blijven? Ook dat is nog steeds een optie, maar de kans is klein.

Rabbi Matondo (21), de pijlsnelle aanvaller van Cercle Brugge, was dit seizoen een van de ontdekkingen in onze competitie. Met tien goals en twee assists was hij van groot belang voor De Vereniging, al besloten ze daar om de aankoopoptie van 3 miljoen euro niet te lichten. Terug richting Gelsenkirchen dus, waar hij bij Schalke 04 mogelijk eerstdaags de trainingen zal hervatten. Er was een optie om te blijven, maar volgens insiders in Duitsland is de kans vrij klein. Hij speelde zich dit jaar nochtans in de kijker bij Cercle en dus zullen geïnteresseerde clubs ferm in de buidel moeten tasten. Onder meer Club Brugge en Anderlecht lieten al interesse blijken, maar hoever willen ze gaan? Looneisen De looneisen van Matondo zijn niet gering, zo horen we van insiders in Duitsland. En bovendien zijn er nog heel wat kapers op de kust. Zowel Celtic Glasgow als grote concurrent Glasgow Rangers zouden ook wat zien in de Welshe winger, ook in Engeland en Frankrijk zijn er gegadigden.