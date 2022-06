Marc Brys mist Xavier Mercier op eerste training: 'Transfer heel dichtbij'

De laatste competitiewedstrijd van OHL dateert van 10 april. Gisteren werd de eerste training gehouden.

OH Leuven begon maandag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en is daarmee de eerste ploeg die in actie komt. Ook Eupen ging gisteren weer van start.

Trainer Marc Brys legt de keuze van OHL om vroeger dan de andere ploegen te beginnen uit. “Normaal beginnen we zes weken voor de competitiestart aan de voorbereiding. We opteren nu voor een extra week voorbereiding om de intensiteit meer geleidelijk op te voeren nadat de spelers vier weken vakantie hadden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De OHL-spelers krijgen twee trainingen per dag voorgeschoteld. Grote afwezige was Xavier Mercier. Hij zou zijn transfer met Ferencvaros uit Hongarije aan het afronden zijn, terwijl vorige week een deal nog veraf leek.