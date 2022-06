Geen einde van het legendarische spel FIFA, er komt er gewoon eentje bij: EA Sports en FIFA zeggen elkaar na 30 jaar vaarwel, maar wat betekent dat precies?

FIFA 23 zullen ze nog samen uitbrengen, maar vanaf dan gaan FIFA en EA Sports hun eigen weg. Wat verandert er precies? En blijft het originele FIFA-spel bestaan?

EA Sports FC: onder die naam gaat het Amerikaanse Electronic Sports 'de nieuwe FIFA' vanaf 2023 uitbrengen. Op de vraag "of het nog steeds mogelijk is echte club- en spelersnamen te gebruiken", antwoordde bestuursvoorzitter Andrew Wilson dat het bedrijf haar licentieportfolio van meer dan 19.000 spelers, 700+ teams, 100+ stadions en 30 competities waarin al tientallen jaren is geïnvesteerd, gewoon zal behouden. Maar wat verandert er dan precies?

Wel, er komt gewoon een nieuwe game bij. Zo zal de Wereldvoetbalbond haar eigen FIFA-game blijven uitbrengen. "De échte authentieke FIFA-game zal voor altijd blijven bestaan, en zal voor altijd de beste blijven. Het blijft voor gamers en sportliefhebbers het referentiespel. FIFA 24 zal het beste spel ooit worden", aldus de Zwitserse Italiaan.

Twee games?

Allemaal goed en wel, maar wij betwijfelen zeer sterk of FIFA er in zal slagen om een eigen game uit te brengen dat evenwaardig zal zijn aan het nieuwe "EA Sports FC". Het mag dan wel de grote naam en erkenning hebben, met EA Sports verliest het de motor achter haar legendarische voetbalspel: het bedrijf dat haar game in feite ontwikkelde. Wie gaat die nieuwe FIFA ontwikkelen? Die andere grote sportgame-ontwikkelaar 2K (die onder andere NBA- en MMA-games uitbrengt) wordt genoemd, maar heeft geen ervaring met het maken van voetbalgames (al heeft het met de overname van Nordeus de ontwikkelaar van het voetbalspel Top Eleven in handen).

[Rumor] According to https://t.co/c3CtKWOsXA, 2K is in talks with #FIFA to get the FIFA license and name and create a new soccer video game.



via @MetroUK https://t.co/4QJ1ReQAjA pic.twitter.com/U8zPPtSuyl — VirtuaFootball Italia (@VFItalia) June 7, 2022

Om te schetsen wat er zou kunnen gebeuren, maken we een vergelijking met Football Manager, een ander legendarisch voetbalspel. In 2003, 11 jaar na het spel werd uitgebracht onder de naam Championship Manager, besloten Eidos Electronics en Sports Interactive elk hun eigen weg op te gaan en een eigen spel te ontwikkelen. Eidos had dan we de grote naam, het was Sports Interactive dat met het veel betere spel op de markt kwam. Zo zat Championship Manager '05, uitgebracht door Eidos, vol met fouten en bugs en was het bijna onspeelbaar.

Championship Manager verdween uiteindelijk uit de markt, terwijl Football Manager bleef verder bestaan. Dreigt er hetzelfde te gebeuren met FIFA en EA Sports FC?