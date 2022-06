'Racing Genk staat dicht bij terugkeer van oude bekende'

KRC Genk zou dicht bij een overeenkomst staan om een oude bekende terug te halen naar de Cegeka Arena.

Volgens Het Belang van Limburg is Genk in verregaande gesprekken met Hans Visser. Van 2008 tot 2015 was hij als assistent aan de slag bij Racing Genk.

De voorbije twee seizoenen was hij assistant coach bij NAC Breda in Nederland. Genk zou in Hans Visser de opvolger van Jos Daerden zien.

Visser zou de assistent worden van Hans Somers bij de U23-ploeg. Zij treden vanaf volgend seizoen aan in 1B.