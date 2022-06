Premier League trekt maximumprijs uittickets niet op: "Fans zijn het kloppend hart van het voetbal"

Een ticket in het uitvak van Premier League-clubs mag de komende seizoenen niet meer dan 30 pond kosten (35 euro). Deze maximumprijs werd in 2016 ingevoerd en zal in 2025 geëvalueerd worden.

Door de prijs van een ticket te drukken, willen de clubs de fans van de uitploegen stimuleren om hun ploeg te ondersteunen tijdens uitwedstrijden.

"De fans zijn het kloppend hart van het voetbal, en met deze maatregel gaan we een langdurig engagement aan met hen", klinkt het onder meer in een statement van de Premier League.

Premier League clubs today unanimously agreed to maintain the current £30 cap on away ticket prices for the next three seasons.



Clubs also approved the introduction of an action plan to address improving the League’s collective offer for fans.



More: https://t.co/loZJIzZwBA pic.twitter.com/8VkBgVmvJZ