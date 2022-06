🎥 Marokko met de schrik vrij tegen Zuid-Afrika: vroege treffer Westerlo-speler levert niets op

Nochtans begon het goed voor Bafana Bafana. Na nog geen tien minuten glipte Lyle Foster door de buitenspelval. De Westerlo-spits bleef koel en werkte keurig af.

Marokko liet enkele goeie mogelijkheden onbenut, maar boog de achterstand in de tweede helft alsnog om. En-Nesyri (51') en El Kaabi (87') bezorgden De Leeuwen van de Atlas alsnog de driepunter.

Bij Marokko stond Selim Amallah (Standard) de hele wedstrijd tussen de lijnen, Buffalo Tarik Tissoudali werd op het uur naar de kant gehaald.

📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇲🇦 2-1 🇿🇦



The Atlas Lions complete a perfect comeback in the dying moments of the game against Bafana Bafana! 🎯#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @EnMaroc | @BafanaBafana pic.twitter.com/A6nKJINPu0