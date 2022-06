Neemt Zinedine Zidane ex-coach uit onze competitie mee naar PSG?

Volgens verschillende bronnen lijkt Zinedine Zidane de nieuwe coach van PSG te worden. Als assistent wil de Fransman graag een oude bekende uit onze competitie halen.

Volgens Ramon Fuentes van Mundo Deportivo is Zinedine Zidane richting Qatar vertrokken om zaterdag zijn handtekening te zetten onder een contract van PSG. Als de Fransman de rol van T1 op zich neemt, moet hij een nieuwe assistent vinden.

Volgens het Franse '20minutes' zat Claude Makelélé naast Zidane in het vliegtuig, waardoor hij gezien wordt als de nieuwe assistent van Zidane bij PSG. Makelélé stond tussen 2017 en 2019, 70 wedstrijden lang aan de zijlijn van KAS Eupen. Sinds zijn vertrek heeft hij geen club meer getraind. De eerste functie van Makelélé als coach was in 2011 met PSG, hij nam toen net afscheid van het profvoetbal in Parijs en werd meteen aangesteld als assistent-trainer.