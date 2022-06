Roberto Martinez gaat rustig verder roteren en geeft alvast deze naam prijs van basiself

Roberto Martinez is met de Rode Duivels met wat vertraging gearriveerd in Cardiff. Hij sprak er de pers toe en had wel wat nieuws met oog op het duel in en tegen Wales.

Zo weten we al zeker dat de bondscoach rustig gaat verder roteren, om verschillende speler vertrouwen te laten opdoen. Veel namen wilde hij niet prijsgeven, maar van één iemand zijn we wél al helemaal zeker: Koen Casteels, die in doel zal staan. Balans "Ik zal zeker wijzigingen doorvoeren", aldus de bondscoach tegen VTM. Het zou gaan over vier of vijf wissels in vergelijking met het duel tegen Polen. "Het wordt zoeken naar de balans tussen enerzijds iedereen fris te houden en anderzijds niet te veel te raken aan de onderlinge 'partnerships'. Ik wil zoveel mogelijk spelers in actie laten komen."





