Roberto Martinez moet een aantal noodgewongen wissels doorvoeren tegen Wales

Na de prima partij tegen Polen wacht vanavond Wales. De Rode Duivels zullen wel niet op volle sterkte kunnen aantreden.

Eén wissel is alvast een zekerheid voor de wedstrijd tegen Wales. Dat kan u HIER lezen. Tegelijkertijd moet bondscoach Roberto Martinez ook een aantal noodgedwongen wissels doorvoeren. Dit liet hij optekenen bij Sporza.

"Onana is met ons meegekomen naar hier, maar is niet speelklaar. Ook Dries Mertens zal niet opdraven. We moeten voorzichtig zijn met Dries, zo kunnen we hem dinsdag hopelijk nog uitspelen tegen Polen. Charles De Ketelaere moet op zijn beurt onderzocht worden. In het vorige duel heeft hij een stevige tik tegen zijn kuit gekregen. Voorlopig is hij dus twijfelachtig voor morgen. Later meer nieuws over hem", verklaart Martinez.

Tot slot is Romelu Lukaku er al zeker niet bij. Hij herstelt nog van een blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Nederland.