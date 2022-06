'Engelse topclub wil Robert Lewandowski naar Premier League halen'

Het lijkt de transfersoap van deze zomer te gaan worden: Robert Lewandowski. De Poolse sluipschutter heeft het na acht jaar gezien bij Bayern München en wil andere lucht opsnuiven.

Barcelona ligt al ruime tijd in poleposition om de 33-jarige spits in te lijven. Ook de Poolse topspits ziet een vertrek naar Catalonië absoluut zitten, maar er is een grote kanttekening: staat Barcelona financieel sterk genoeg om groen licht te krijgen voor deze transfer?

Ondertussen stak ook PSG de neus aan het venster. De Parijzenaars zien in Lewandowski de man om PSG naar de felbegeerde winst in de Champions League te trappen.

The Sun laat weten dat ook Manchester United alles in het werk stelt om Lewandowski naar de Premier League te halen. Het duizelingwekkende loon van Lewa is niet onoverkomelijk voor de Red Devils. Lewandowski ligt nog een jaar onder contract bij Bayern München, dat hem in 2014 transfervrij kon overnemen van concurrent Borussia Dortmund.