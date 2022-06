KV Oostende heeft al een deel van hun huiswerk klaar

Na zijn interim functie als hoofdtrainer mocht Yves Vanderhaeghe een nieuw contract tekenen bij KV Oostende. Vandaag werd zijn volledige technische staf voorgesteld.

KV Oostende zijn nieuwe trainerstaf is compleet. Gino Caen en Korneel Deceuninck zijn de nieuwkomers in de staf. Terwijl Wesley Deschacht en Eberhard Trautner op post blijven. Dit allemaal natuurlijk onder de vleugels van hoofdtrainer Yves Vanderhaeghe.

Korneel Deceunick wordt fysiektrainer. Hij zet de stap van de beloftenploeg van KV Oostende naar het eerste elftal. Gino Caen was in het verleden al actief bij de Oostendenaars. Vorig seizoen was hij actief bij Zulte Waregem.

Wesley Deschacht blijft video-analist en Eberhard Trautner als keeperstrainer.

De nieuwe trainerstaf kan morgen ineens aan de slag want dan beginnen de trainingen bij KV Oostende.